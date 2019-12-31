Сотрудники агентства Sputnik Эстония с 1 января 2020 года официально прекращают трудовые отношения с редакцией МИА Россия сегодня из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей страны.

Сотрудники агентства Sputnik Эстония с 1 января 2020 года официально прекращают трудовые отношения с редакцией МИА "Россия сегодня" из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей страны.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба "России сегодня".В нём отмечается, что решение — вынужденное, и принималось под беспрецедентным давлением и угрозой свободе журналистов. В редакции к нему относятся с пониманием и поддерживают.В заявлении также назвали действия Таллина в отношении граждан своей страны "травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова".В МИА "Россия сегодня" также обратились к ряду международных правозащитных организаций с просьбой выразить свою позицию по действиям эстонских властей.30 декабря представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ.Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии пригрозил сотрудникам Sputnik Эстония уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией, на основании того, что в 2014 году ЕС ввел санкции против ряда юридических и физических лиц в России.