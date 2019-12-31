Актер Сергей Бадюк, известный по сериалам Родина и Интерны и другим, попал в больницу в Таиланде. В своем Инстаграме он сообщил, что страховая компания, с которой у него был заключен договор, отказывается оплачивать операцию, утверждая, что у него обострилось хроническое заболевание.

Российский актер Сергей Бадюк, известный по сериалам "Родина и "Интерны", а также фильмам "Соловей-разбойник", "Гоголь" и другие, попал в больницу в Таиланде.В своем "Инстаграме" он сообщил, что страховая компания, с которой у него был заключен договор, отказывается оплачивать операцию.Как пояснил актер, во время отдыха у него начал выходить камень, однако страховщики заявили, что это – хроническое заболевание (на которое страховка не распространяется).Бадюк, со своей стороны, уверяет, что раньше ничего не знал о том, что у него есть такая проблема с почками, и к врачам по этому вопросу не обращался.