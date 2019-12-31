Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии студента колледжа, который обливал девочек кислотой. Все нападения были совершены летом 2017 года в Буденновске.

Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Шамиля Чапарова, который обливал девочек кислотой.Все нападения были совершены летом 2017 года в Буденновске. Проезжавший мимо девочки-подростка велосипедист плеснул ей в лицо кислоту. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Через три дня история повторилась, облиты были две девочки — 15 и 16 лет.Полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого. Были взяты образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.Задержать преступника удалось лишь в сентябре 2018 года. Им оказался студент медицинского колледжа, житель Буденновска. В ходе допроса молодой человек заявил, что облил кислотой девушек "с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии".На суде свою вину студент так и не признал. Однако его виновность полностью подтвердилась показаниями потерпевших и свидетелей. Приговор пока не вступил в законную силу, передает "Интерфакс".