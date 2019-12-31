Актриса Ольга Сутулова поблагодарила мужа Евгения Стычкина
за помощь. Как выяснилось, артист помогал супруге готовиться к съемкам в
пикантных сценах.
Актриса Ольга Сутулова поблагодарила мужа Евгения Стычкина
за помощь. Как выяснилось, артист помогал супруге готовиться к съемкам в
пикантных сценах.
В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен в
российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала "Антиглянец" без
малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала "Содержанки". В
кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира
Мишукова.
"Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но,
безусловно, приятно (мы все же ветераны движения). Очень гордимся!" -
отреагировала на итоги рейтинга Ольга Сутулова.
Муж артистки тоже доволен результатами
опроса. "А я-то как рад!!! Все-таки 15 лет на тренерской работе!" – добавил
актер.
. По словам Ольги, Евгений не
кривит душой. "Надо выдвигать тебя на главу спорткомитета", – цитирует артистку
29 Мар 2019 в 5:47 PDT
Добавим, что второе место в рейтинге самых сексуальных сцен
досталось Кристине Асмус и эпизоду в фильме "Текст". Картина с участием артистки
наделала много шума. Поборники морали раскритиковали Кристину. Причем распекали
не только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова.
На третьем месте оказался фильм "Верность", а именно эпизод
секса в ванной. На четвертом – сериал "Мертвое озеро", в котором Павел Табаков
ублажает избранницу пистолетом.