Актриса Ольга Сутулова поблагодарила мужа Евгения Стычкина за помощь. Как выяснилось, артист помогал супруге готовиться к съемкам в пикантных сценах.

Актриса Ольга Сутулова поблагодарила мужа Евгения Стычкиназа помощь. Как выяснилось, артист помогал супруге готовиться к съемкам впикантных сценах.В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен вроссийском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала "Антиглянец" безмалого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала "Содержанки". Вкадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем ВладимираМишукова."Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но,безусловно, приятно (мы все же ветераны движения). Очень гордимся!" -отреагировала на итоги рейтинга Ольга Сутулова.Муж артистки тоже доволен результатамиопроса. "А я-то как рад!!! Все-таки 15 лет на тренерской работе!" – добавилактер.. По словам Ольги, Евгений некривит душой. "Надо выдвигать тебя на главу спорткомитета", – цитирует артистку29 Мар 2019 в 5:47 PDTДобавим, что второе место в рейтинге самых сексуальных сцендосталось Кристине Асмус и эпизоду в фильме "Текст". Картина с участием артисткинаделала много шума. Поборники морали раскритиковали Кристину. Причем распекалине только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова.На третьем месте оказался фильм "Верность", а именно эпизодсекса в ванной. На четвертом – сериал "Мертвое озеро", в котором Павел Табаковублажает избранницу пистолетом.