Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем сталкивается со все более пугающими проблемами. Эксперты констатируют, что политик теряет контроль над ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем сталкивается со все более пугающими проблемами. Эксперты констатируют, что политик теряет контроль над ситуацией.Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу на выборах президента Украины, поскольку избиратели видели в нем политика, который по своим устремлениям противоположен Петру Порошенко. Провести переговоры, мирным путем добиться мира в Донбассе, наладить экономику и помирить страну с соседями – выполнение таких обещаний простой народ ждет от главы государства."Ему все сложнее и сложнее это делать – делать вид, что он выполняет свои предвыборные обещания. Зеленский теряет контроль над Украиной", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего депутата Верховной рады, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева.Он напомнил, что рейтинг президента Украины продолжает свое падение. Триумф в видео успешного обмена пленными между Киевом и Донбассом способен поддержать уровень народной поддержки на приемлемом уровне, однако не надолго.Даже, если Зеленский остановит войну, вернёт Донбасс и Крым в Украину, порохоботы всё-равно найдут зраду и будут продолжать вонять!— Капітан Тітаренко (@S_E_R_Z_H_)Проблемы Владимира Зеленского усугубляются от того, что у него не получается добиться единства позиций у самой власти на Украине. "В Раде у него нет решающего большинства – часть депутатов от его партии "Слуга народа" это порохоботы, часть – тесно завязаны на интересы конкретных олигархов и не озабочены проведением в жизнь политики президента. Генпрокурор исповедует и проводит взгляды, которые ближе Порошенко, чем Зеленскому. Это же касается и еще ряда чиновников на ключевых постах", – подчеркнул Царев.