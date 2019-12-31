Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, вступился
за Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Критику артистки музыкальный
менеджер считает необоснованной.
Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, вступился
за Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Критику артистки музыкальный
менеджер считает необоснованной.
Сергей Лавров не согласен с замечанием музыкального эксперта Сергея Соседова. По мнению последнего, артистам в возрасте надо уходить со
сцены как можно скорее. Дескать, смотреть на Аллу Пугачеву, которая "еле дышит",
зрителям неприятно.
В ответ Лавров заявил, что в других странах, исполнителей, которые
создавали музыкальную историю, ценят и любят. В пример концертный директор привел
итальянского композитора, аранжировщика и дирижера Эннио Морриконе. На родине
музыканта, которому, к слову, 91 год, со сцены не прогоняют. Композитор уже
несколько раз прощался со зрителем и, несмотря на это, все равно возвращался с
концертами. Эннио Морриконе публика всегда встречает овациями.
6 Дек 2019 в 9:31 PST
"Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этом
даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь , понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На ее
песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили,
влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала
стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из
Мавзолея вынести", – цитирует Сергея Лаврова сайт
Концертный директор добавил, что и София Ротару
– это символы целой эпохи. Их песни любят не только пожилые, но и молодежь.
Зрители голосуют за знаменитостей рублем, не зря на концертах артисток аншлаг,
а у программ с их участием большой рейтинг.