Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, вступился за Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Критику артистки музыкальный менеджер считает необоснованной.

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, вступилсяза Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Критику артистки музыкальныйменеджер считает необоснованной.Сергей Лавров не согласен с замечанием музыкального эксперта Сергея Соседова. По мнению последнего, артистам в возрасте надо уходить сосцены как можно скорее. Дескать, смотреть на Аллу Пугачеву, которая "еле дышит",зрителям неприятно.В ответ Лавров заявил, что в других странах, исполнителей, которыесоздавали музыкальную историю, ценят и любят. В пример концертный директор привелитальянского композитора, аранжировщика и дирижера Эннио Морриконе. На родинемузыканта, которому, к слову, 91 год, со сцены не прогоняют. Композитор уженесколько раз прощался со зрителем и, несмотря на это, все равно возвращался сконцертами. Эннио Морриконе публика всегда встречает овациями.6 Дек 2019 в 9:31 PST"Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этомдаже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь , понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На еепеснях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили,влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собираластадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина изМавзолея вынести", – цитирует Сергея Лаврова сайтКонцертный директор добавил, что и София Ротару– это символы целой эпохи. Их песни любят не только пожилые, но и молодежь.Зрители голосуют за знаменитостей рублем, не зря на концертах артисток аншлаг,а у программ с их участием большой рейтинг.