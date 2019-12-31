Три человека стали жертвами пожара в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, еще один госпитализирован, сообщает По предварительным данным, пламя вспыхнуло в частном доме в деревне ..

Три человека стали жертвами пожара в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, еще один госпитализирован, сообщает По предварительным данным, пламя вспыхнуло в частном доме в деревне Абрамцево. Огонь охватил территорию площадью 120 квадратных метров.На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.