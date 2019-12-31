Женщина пришла к первому секретарю райкома и жалуется - муж гуляет.
Он говорит:
- Такого быть не может!
- Да вот доказательство - женские трусы принес.
- Ну, хорошо, вызову, поговорю, - пообещал первый секретарь, а трусы завернул и положил в ящик стола. Потом вспомнил, что будет делегация из обкома. И переложил их в портфель. Домой пришел в хорошем настроении.
Сын попросился в кино, а у матери мелочи не оказалось, обратился к отцу.
Тот сказал:
- Пусть мать возьмет в портфеле.
Мать в портфеле увидела сверток, развернула и говорит:
- Ну, Иван, я уже два дня эти трусы ищу, а ты их, оказывается, в портфеле носишь!
еще анекдот!