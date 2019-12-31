Житель Красноярска лишился пятикомнатной квартиры из-за несогласованной перепланировки.

Мужчина переделал большую квартиру в пять маленьких: в каждой из комнат оборудовал кухню, душ, туалет и кладовую. Узнав об этом, жильцы дома пожаловались на предприимчивого соседа.Из-за несанкционированной перепланировки в доме существенно выросла нагрузка на системы водоснабжения и канализацию, а также на электрические сети.Красноярцу выдали предписание вернуть недвижимость в первоначальный вид и дали три месяца на его выполнение, однако он не стал исполнять требование. В итоге районная администрация обратилась в суд, и квартиру у нарушителя в ближайшее время заберут, сообщает сайт Simnovosti.ru. Приводить жилье в надлежащее состояние будет уже новый собственник.