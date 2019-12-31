Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в течение этого столетия. Об этом заявляют ученые из Гронингенского университета.

Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в течение этого столетия. Об этом заявляют ученые из Гронингенского университета.По мнению специалистов, причиной данного явления может стать таяние льдов в Гренландии, а также увеличение количества осадков.Вероятность подобного развития событий ученые оценили в 15 процентов, сообщает РИА Новости. При этом они признают: влияние таяния льдов в Арктике построенная модель не учитывает.Ученые считают, что подобные перемены могут вызвать сильное похолодание на территории Европы, так как именно благодаря этому течению в Северной Атлантике сохраняется относительно мягкий климат.