Глава компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил о завершении 4-дневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении 4-дневного "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.Он написал об этом на своей странице в Facebook, подчеркнув, что затем вылетает в Брюссель для своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил.20 декабря Москва и Киев подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.Документ содержит также договоренности об урегулировании юридических разногласий, в рамках которых "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража, а также намерение отказаться от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.Кроме того, в протоколе записано, что кабинет министров Украины заключит с "Газпромом" мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиардов долларов.Четырехдневные переговоры шли в Вене с 26 декабря. Как отмечает РИА Новости, из сообщения Макагона не ясно, завершились ли все переговоры или только в части этой компании.