Юристы потребовали от Владимира Зеленского наказать путчистов-майданщиков. Адвокаты Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев направили украинскому президенту письмо.

Юристы потребовали от Владимира Зеленскогонаказать путчистов-майданщиков. Адвокаты Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев направилиукраинскому президенту письмо.Юристы приперлиукраинского лидера к стенке своим требованием не реагировать на провокации ипровести расследование преступлений на Майдане. Текст документа опубликовал насвоей странице в Фейсбук адвокат Валентин Рыбин.Материал дополняется