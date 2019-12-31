Юристы потребовали от Владимира Зеленского
наказать путчистов-майданщиков. Адвокаты Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев направили
украинскому президенту письмо.
Юристы потребовали от Владимира Зеленского
наказать путчистов-майданщиков. Адвокаты Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев направили
украинскому президенту письмо.
Юристы приперли
украинского лидера к стенке своим требованием не реагировать на провокации и
провести расследование преступлений на Майдане. Текст документа опубликовал на
своей странице в Фейсбук адвокат Валентин Рыбин.
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