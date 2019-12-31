Сотрудники областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавшие стажировку, произнесли клятву на верность Российской Федерации и её народу

30 декабря в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия присяги слушателями, прошедшими обучение по программе подготовки сотрудников полиции среднего и старшего начальствующего состава.40 сотрудников областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших стажировку и недавно получивших первые специальные звания, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и её народу.После завершения торжественной части с напутственным словом к слушателям обратился начальник ЦПП полковник полиции Олег Пилипас. Он пожелал всем успешного преодоления непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику для выполнения возложенных на полицию задач.Также состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. 24 сотрудника успешно прошли курс подготовки и выдержали экзамены на профессиональную пригодность.За период обучения они углубили свои знания в правовых дисциплинах, прошли огневую и физическую подготовку, зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными сотрудниками.С напутственным словом к присутствующим обратился председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области полковник милиции в отставке Борис Пелевин, который отметил, что вновь прибывшим на обучение еще предстоит пройти путь получения знаний и навыков, необходимых каждому полицейскому, а выпускникам пожелал достойно нести службу. Он поздравил молодых коллег, отметив сложность и значимость выбранной ими профессии, а также необходимость полной самоотдачи.В заключение собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, и прошли торжественным маршем по Аллее Памяти Центра.