Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г.Радужный поздравили горожан с наступающим Новым годом

Накануне новогодних праздников сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с представителями Общественного совета при ОМВД и администрации города провели акцию, на которой поздравили детей и взрослых с наступающими праздниками.В ходе встречи полицейские напомнили горожанам об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, правилах личной и общественной безопасности.Не остались в стороне и дорожные полицейские. При остановке транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции поздравляли водителей с наступающим Новым годом и напоминали им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, использовании детских удерживающих устройств. Работая совместно с сотрудниками полиции, добровольные помощники раздавали водителям памятки, напоминали о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Самым юным участникам дорожного движения полицейские вручали светоотражающие элементы.В завершение мероприятия Полицейский Дед Мороз поздравил жителей г. Радужный с Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, исполнения желаний и отсутствия неприятных ситуаций в наступающем году.