Власти Уханя (провинция Хубэй, Китай) сообщили, что в городе постоянно регистрируются случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

Власти Уханя (провинция Хубэй, Китай) сообщили, что в городе постоянно регистрируются случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Такая информация появилась в сообщении комитета по здравоохранению Уханя.Власти обратились к медицинским учреждениям с просьбой вести статистику, отслеживать ситуацию с больными и незамедлительно сообщать об этом.В настоящее время врачи пытаются выяснить, к какому виду относится распространяющаяся пневмония, а больным проводится изолированное лечение.Ранее в Китае несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По информации Всемирной организации здравоохранения, в материковом Китае за время эпидемии в 2002-2003 годах от заболевания умерли порядка 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.Всего были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания в 30 странах мира, свыше 900 человек скончались, напоминает РИА Новости.