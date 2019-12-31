Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию к снижению ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию к снижению благосостояния населения, передает Он отметил, что этот показатель начал медленно повышаться.Главной неудачей стали низкие темпы роста российской экономики. Однако Песков заверил, что страна сможет наверстать упущенное в ближайшие годы.