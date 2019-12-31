Археологи обнаружили руины древнего дворца индейцев майя в Мексике. Здание расположено к западу от города Канкун, сообщает . Постройка достигает 55 метров в длину и 15 метров в ширину, а ее ..

Археологи обнаружили руины древнего дворца индейцев майя в Мексике. Здание расположено к западу от города Канкун, сообщает .Постройка достигает 55 метров в длину и 15 метров в ширину, а ее высота составляет восемь метров. Внутри есть шесть комнат, две из которых жилые. Также в нем расположен алтарь и большая печь. Рядом с дворцом исследователи обнаружили человеческие останки. Чтобы выяснить их принадлежность, ученые отправили кости на анализы.