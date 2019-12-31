Новогодний обман по выгодной цене. В Москве задержали мошенницу, которая торговала билетами на детские елки. Деньги ушли, но на представления ребята не попали. Среди пострадавших - дети-инвалиды и малыши из многодетных семей.

Новогодний обман по выгодной цене. В Москве задержали мошенницу, которая торговала билетами на детские елки. Деньги ушли, но на представления ребята не попали. Среди пострадавших — дети-инвалиды и малыши из многодетных семей. Как полицейские помогли вернуть детям веру в новогоднее чудо?Все каникулы Вера и Соня проведут в кругу семьи. Вынуждено. Единственная елка — та, что нарядили дома, хотя билеты на ледовое шоу и шоу касаток мама купила заранее."Я приобрела 4 билета в "Москвариум", потому что цена была 850 рублей. Приемлемая для нас", — рассказала пострадавшая Светлана Дресвянкина.По номиналу билеты строили 3 тысячи. Достать контрамарки по цене ниже рынка в районной группе предлагала некая Ольга Ефремова. Семья перевела ей деньги сразу, но билетов нет до сих пор.И их уже, вероятно, не вернут. Кадры оперативной хроники. На них — деловой партнер Ольги Ефремовой Наталья. Полицейские сначала проверяют документы, а потом задерживают похитительницу Рождества. Уже на допросе клянется: вернет детям праздник."Все будет возвращено, потому что я не собираюсь никого обманывать", — заверила женщина. Но таким клятвам в полиции верить не привыкли. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Пострадавших — больше 20 человек.Праздника не увидят ни ребята из многодетных семей, ни малыши с особенностями здоровья. Невероятный цинизм мошенников, испортивших детям новогоднее настроение, удивил даже опытных полицейских."Это самый большой удар для детей, которые ждут новогоднего чуда, а оно не случилось", — сказал Сергей Карпов, начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.Стражам прядка пришлось исправлять ситуацию самим. Дед Мороз в погонах прямо в отделении раздал пострадавшим билеты на главную елку страны.