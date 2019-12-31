Склад с газовыми баллонами загорелся во вторник на улице Подольских Курсантов в Москве. Огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров, передает Возгорание произошло около 05:00 ..

Склад с газовыми баллонами загорелся во вторник на улице Подольских Курсантов в Москве. Огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров, передаетВозгорание произошло около 05:00 утра. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя возникло в металлическом ангаре. Через пол часа кровля здания обрушилась. Очевидцы утверждают, что слышали хлопки – вероятно, происходили взрывы баллонов. К 06:08 пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.