Короля и королеву в быстрых и молниеносных шахматах определили в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир на миллион долларов второй год подряд принимает Россия, на сей раз лучшие шахматисты планеты выявляли сильнейшего в Лужниках.

Короля и королеву в быстрых и молниеносных шахматах определили в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир на миллион долларов второй год подряд принимает Россия, на сей раз лучшие шахматисты планеты выявляли сильнейшего в Лужниках.Где еще быть чемпионату мира, если не в Лужниках? Даже если речь о шахматах. Хотя на трибунах, конечно, стало тише — шуметь во время шахматных матчей нельзя. Болельщикам остается только напряженно сопереживать спортсменам.В этом виде спорта даже свой Роналду есть — норвежский чемпион Магнус Карлсен. Та же безупречная прическа, тот же холодный профессионализм и перфекционизм. По пятам за абсолютным чемпионом мира ходят камера норвежского телевидения и болельщики. Блиц хоть и молниеносные шахматы (у спортсмена только 3 минуты на партию), но в то же время это марафон из спринтов, сыграть нужно 21 матч.Выиграв накануне в третий раз титул чемпиона в рапиде и в молниеносном блице 29-летний Карлсен не оставил шансов оппонентам. Специально для Московского чемпионата мира по рапиду и блицу 14-й чемпион мира Владимир Крамник возобновил свою карьеру.Женский рапид выиграла индийская шахматистка Хампи Конеру. А вот в блице россиянки вне конкуренции. Екатерина Лагно элегантно и непринужденно защитила свой титул — в 17 турах набрала 13 очков.В чемпионате мира по рапиду и блицу приняли участие сильнейшие шахматисты планеты, за доски допускались только спортсмены с высшим рейтингом. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов. Россия не прощается с большими шахматами. В марте в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов, на котором определится соперник короля и Севера, и всего шахматного мира Магнуса Карлсена.