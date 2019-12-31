В новый год - с новым контрактом. Москва и Киев все-таки урегулировали все вопросы, связанные с транзитом российского газа через Украину. Газпром подписал с украинскими коллегами целый комплект соглашений и контрактов.

В новый год — с новым контрактом. Москва и Киев все-таки урегулировали все вопросы, связанные с транзитом российского газа через Украину. "Газпром" подписал с украинскими коллегами целый комплект соглашений и контрактов.Эти договоренности, как подчеркнул глава холдинга Алексей Миллер, действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Документы приобретают юридическую силу c момента подписания и обеспечивают поставки российского сырья после 31 декабря 2019 года.При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что холдинг сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером, передает телеканал "Россия 24"."Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. При этом "Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Он должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 миллиардов кубометров газа на пятилетний срок. То есть в следующем году речь будет идти о 65 миллиардах кубометров, а в последующие четыре года — 40 миллиардов.Кроме того, стороны заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Оно предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, а также отказ от возможных претензий по контрактам 2009 года. Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2 миллиарда 900 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Именно поэтому, считают аналитики, в этот раз и был столь скрупулезный подход к деталям.Вне зависимости от степени погружения в конфликт прекращению прений рады, кажется, все заинтересованные стороны. Так, радушное приветствие пятилетний контракт получил от Заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шевчовича. На своей страничке в социальной сети Twitter он отдельно отметил, что благодаря укреплению энергетической безопасности значимую выгоду от соглашения получает вся Европа.