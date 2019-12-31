30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января. Для этого депутаты проведут внеочередное собрание, передает телеканал "Россия 24".Президент Турции не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если международно признанное правительство Фаиза Сараджа попросит его о помощи. Месяц назад Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.