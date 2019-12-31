Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок незаконных аналогов снюса. Торговать так называемым жевательным табаком официально нельзя с 2015 года, однако предприниматели обходят запрет.
Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок незаконных аналогов снюса. Торговать так называемым жевательным табаком официально нельзя с 2015 года, однако предприниматели обходят запрет.
На прилавках появились аналоги, где табак заменен на синтетический никотин. Им накачивают ароматизированные пакетики, леденцы, мармелад — все, чтобы сделать этот товар максимально привлекательным для подростков.
При этом каждая такая конфета может содержать дозу, эквивалентную трем пачкам табака. Случаев отравления среди несовершеннолетних было уже немало.
- Поясните, пожалуйста, что это за товар?
- У менеджера все!
- Вы реализуете данный товар, что это такое, можете пояснить?
- Вчера только можно было продавать, сегодня уже нет?
- Что это такое, как это называется?
- Это никотиновые…
- Что никотиновые?
- Безникотиновые!
Из точек, где выявили нарушения, товар изъяли. Их владельцам придется заплатить крупный штраф.