Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок незаконных аналогов снюса. Торговать так называемым жевательным табаком официально нельзя с 2015 года, однако предприниматели обходят запрет.

Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок незаконных аналогов снюса. Торговать так называемым жевательным табаком официально нельзя с 2015 года, однако предприниматели обходят запрет.На прилавках появились аналоги, где табак заменен на синтетический никотин. Им накачивают ароматизированные пакетики, леденцы, мармелад — все, чтобы сделать этот товар максимально привлекательным для подростков.При этом каждая такая конфета может содержать дозу, эквивалентную трем пачкам табака. Случаев отравления среди несовершеннолетних было уже немало.- Поясните, пожалуйста, что это за товар?- У менеджера все!- Вы реализуете данный товар, что это такое, можете пояснить?- Вчера только можно было продавать, сегодня уже нет?- Что это такое, как это называется?- Это никотиновые…- Что никотиновые?- Безникотиновые!Из точек, где выявили нарушения, товар изъяли. Их владельцам придется заплатить крупный штраф.