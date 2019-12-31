Канцлер Германии Ангела Меркель подготовила новогоднее обращение к нации. В своей речи она коснулась ряда глобальных и национальных проблем.

Канцлер Германии Ангела Меркель подготовила новогоднее обращение к нации. В своей речи она коснулась ряда глобальных и национальных проблем. Одной из главных, с которой, по словам Меркель, предстоит столкнуться нашим детям и внукам, является изменение климата.Потепление на планете – это реальность, оно вызывает угрозу, передает РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ. Климатические изменения были спровоцированы человеком, и еще возможно защитить Землю от глобального потепления. Это подтверждает немецкая программа по защите климата, принятая недавно, подчеркнула Меркель. Она заверила нацию, что прилагает все силы для того, чтобы Германия внесла экологический, экономический, социальный вклад в дело контроля над изменениями климата.В будущем десятилетии "компасом" страны останутся ценности Основного закона Германии – свобода, солидарность, уважение человеческого достоинства. Также в развитии страна будет ориентироваться на принципы социальной экономики. Немцы должны опираться на то, что делает их сильными – прилежность, изобретательность, упорство, на инженеров и специалистов, государственные и общественные структуры, на образ жизни в семьях и ассоциациях, на пример тех, кто работает с сфере заботы о людях, подчеркнула Меркель.Она отметила также, что особенно важная задача государства – защита людей от ненависти, насилия, враждебности – от расизма до антисемитизма.В наступающем году Германия будет отмечать 30-летие единства. Ей предстоит сделать больше, чем казалось 30 лет назад, заявила канцлер. Необходимо, чтобы люди имели доступ к образованию, которое поможет им приспособиться к переменам, вносимым в мир цифровизацией. Она также отметила необходимость создания надежных рабочих мест и обеспечения пенсии по возрасту для граждан страны.