Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей. Прибывшие ..

Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей.Прибывшие представители Росгвардии вывели из помещения более 60 человек. Отмечается, что большинство из эвакуированных – дети. В ходе проверки правоохранители выяснили, что сумка была пуста и не представляла угрозы, сообщает .