Имя Михаила Боппосова из якутского села Уолба Таттинского улуса уже не первый год упоминается в СМИ в преддверии новогодних праздников в связи с тем, что мастерит фигуры животных из навоза. В канун Нового года он смастерил два кресла, в одном из которых сидит упитанная мышь.

Имя Михаила Боппосова из якутского села Уолба Таттинского улуса уже не первый год упоминается в СМИ в преддверии новогодних праздников.Скульптор-самоучка радует сельчан фигурами – символами наступающего года по Восточному календарю и героев мультфильмов, которые он мастерит из навоза. Его якутские морозы сковывают так, что в итоге на скульптуры может встать даже взрослый человек.Ранее он мастерил трех поросят, петуха, двухметровую кобру, упряжку лошадей, дракона и семейство коз, а также несколько пальм, на которых сидели обезьяны.К Новому году 2020 Боппосов уже установил на улице села два огромных кресла из навоза, на одном из которых сидит упитанная мышь. Второе кресло – пустое. Возможно, оно – для желающих присесть и сделать фото на фоне необычной композиции.Как пишет портал News.Ykt.Ru, работу над ней скульптор начал в середине декабря, а к 28 числу она уже была готова.В прошлом году стало известно, что в Якутии есть еще один умелец, который мастерит фигуры из навоза.Житель села Ерт Горного района Аркадий Васильев в преддверии 2019 года, например, вылепил из этого специфического материала символ года по Восточному календарю – Свинью высотой 80 сантиметров и длиной около метра.