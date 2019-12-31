Сказочное представление под названием: «Двенадцать месяцев» открыл с поздравительной речью начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Демин...

Вот и подходит к концу 2019 год, а это значит, что настала пора новогодних представлений, сладких подарков и детского смеха. Полицейские Юго-Западного округа совместно с представителями Общественного совета при УВД, Романом Худяковым и Александром Нестеровым, приняли участие в новогодней акции «Полицейский Дед Мороз».В этом году начальник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней служба Надежда Павлочева организовала для всех детей сотрудников полиции новогоднее представление в Цирке чудес в районе Ясенево, где маленьких гостей встречали самые настоящие сказочные персонажи.Сказочное представление под названием: «Двенадцать месяцев» открыл с поздравительной речью начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Демин. Со сцены в адрес маленьких гостей прозвучали теплые поздравления и напутствующие слова, также генерал порадовал мальчишек и девчонок, рассказав о том, что в уходящем году все они были очень хорошими и послушными, и поэтому по завершении представления каждый из присутствующих получит сладкий подарок от Деда Мороза.Также замечательное сказочное представление для ребят было организовано и в самом Управлении. На плацу была установлена зимняя красавица, украшенная елочными игрушками и гирляндами, а гостей в этот день встречали самый настоящий пират, злая фея и, конечно же, добрые Дед Мороз и Снегурочка. В этом году праздник для детей было принято решение проводить на улице, чтобы ребята могли вдоволь напрыгаться, поиграть со сказочными персонажами в подвижные игры, а после попить сладкий чай с угощениями. Взрослые поздравили ребятишек с Новым годом, пожелали им крепкого здоровья, сил и, конечно же, быть послушными в наступающем году.По завершении новогодней елки в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве всем маленьким гостям вручили сладкие подарки.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56