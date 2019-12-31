Валерий
Сюткин пообещал не оставить без внимания нападки коллеги. Он
приготовил ответочку Сергею
Шнурову на его высказывания про возраст певца.
Валерий
Сюткин пообещал не оставить без внимания нападки коллеги. Он
приготовил "ответочку" Сергею
Шнурову на его высказывания про возраст певца.
В эфире
программы "Вечерний
Ургант" на Первом канале лидер
группы "Ленинград" довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот
"оставляет за собой много песка", но при этом является
"замечательным человеком".
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