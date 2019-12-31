Валерий Сюткин пообещал не оставить без внимания нападки коллеги. Он приготовил ответочку Сергею Шнурову на его высказывания про возраст певца.

ВалерийСюткин пообещал не оставить без внимания нападки коллеги. Онприготовил "ответочку" СергеюШнурову на его высказывания про возраст певца.В эфирепрограммы "ВечернийУргант" на Первом канале лидергруппы "Ленинград" довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот"оставляет за собой много песка", но при этом является"замечательным человеком".Материал дополняется