В Вене продолжаются переговоры межу Газпромом и Нафтогазом, итогом которых должен стать транзитный договор. Сообщается, что стороны подписали мировое соглашение об урегулировании арбитражных претензий. По словам экспертов, это важный шаг на пути к заключению сделки по транзиту.

В Вене продолжаются переговоры межу "Газпромом" и "Нафтогазом", итогом которых должен стать транзитный договор. Сообщается, что стороны подписали мировое соглашение об урегулировании арбитражных претензий. По словам экспертов, это важный шаг на пути к заключению сделки по транзиту.Путь для транзита открыт. Россия и Украина преодолели последнее препятствие, мешавшее заключить новую газовую сделку. Стороны подписали мировое соглашение, в рамках которого с "Газпрома" снимаются антимонопольные претензии на 7 миллиардов 400 миллионов долларов.О достигнутых договоренностях уже сообщил на своей страничке в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лещина: "В конце этого бега по кругу Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию".Вопрос о транзите российского газа в Евросоюз через Украину решен и на ближайшее время перестал быть проблемой, заявил в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что результатом трехсторонних консультаций России, Украины и ЕС по газу стало компромиссное решение, где все стороны смогли сделать шаг навстречу друг другу.Условия транзита уже оговорены. Минимальный объем прокачки топлива составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Второй ключевой вопрос, который был на повестке, срок транзита. Украинская сторона хотела заключить контракт сразу на 10 лет. Сошлись на пяти годах."Если говорить о принципиальном соглашении, то оно достигнуто и на уровне высших должностных лиц, и на уровне представителей правительств, и даже, я думаю, на уровне руководства компаний", — считает Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "Регион".Существенную неопределенность в переговорный процесс по транзиту внесла ситуация с "Северным потоком — 2". Задержки в строительстве газопровода в Европу, вызванные санкциями Вашингтона, существенно осложнили диалог между Москвой и Киевом, отмечают эксперты."Может быть было бы легче согласовывать все детали, если бы не было санкций против "Северного потока — 2". Предполагалось, я думаю, что еще есть и некая ответственность европейцев, которая не прописана в протоколе. Скорее всего, это было обязательство Германии вывести из-под действия третьего энергопакета газопровод "Опал" и газопровод "Северный поток — 2", — говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности.Нерешенным остался один вопрос — поставки российского газа непосредственно Украине. По оценкам, Киев должен закупать в год около 20 миллиардов кубометров. Но, как подсчитали эксперты, сейчас он может позволить себе не больше 10 миллиардов кубометров. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, топливо будет поставляться только по предоплате, а не в долг. Готова ли на такие условия Украина, вопрос открытый.