Новый художественный руководитель Современника Виктор Рыжаков, комментируя Вестям.Ru свое назначение, отметил, что не готов пока говорить о своих планах на посту.

Новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, комментируя Вестям.Ru свое назначение, отметил, что не готов пока говорить о своих планах на посту.Он узнал о назначении в понедельник утром. По словам Рыжакова, это неожиданное, но важное известие, которое комментировать еще рано."Официально руководителем театра я становлюсь только 4 января. На это же время выпадают 9 дней со дня смерти Галины Николаевны. Знаю только одно — весь год будет посвящен ей, великому руководителю театра "Современник", перед человеческим талантом которой преклоняюсь", — сказал Рыжаков.На вопрос о Школе-студии МХАТ, где является профессором, где пестует актеров, устраивая экспедиции, вербатимы, сплачивая студентов так, что на выходе получается готовая труппа, в которую сложился его курс, новоиспеченный худрук "Современника" ответил: "Жизнь вся и сразу не поменяется, тем более что Школа-студия и "Современник" очень связаны. Со студентами мы задумали большой российско-грузинский проект, связанный с Грузией, начиная от Грибоедова и заканчивая замечательным Резо Габриадзе.