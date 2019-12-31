Голландский Витесс объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 56-летний Эдвард Стюринг, в прошлом бывший защитник клуба из Арнема.

Голландский "Витесс" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 56-летний Эдвард Стюринг, в прошлом бывший защитник клуба из Арнема.В конце ноября после серии из пяти поражений российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. Команду временно возглавил Йозеф Гослинг, ранее работавший с молодежным составом. Под его руководством "Витесс" выиграл две встречи, одну завершил вничью и не пропустил ни одного мяча.Но Гослинг не был утвержден в роли главного тренера, а стал помощником Эдварда Стюринга, отыгравшего в составе "орлов" 11 лет. В 1989 году Стюринг был признан лучшим футболистом голландского чемпионата. В качестве тренера Стюринг входил штаб предшественника Слуцкого – Хенка Фрезера и исполнял обязанности главного тренера после его увольнения.