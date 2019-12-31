Контракт между Нафтогазом и Газпромом на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип качай или плати. Также было подписано соглашение об урегулировании судебных споров.

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати". Об этом завил директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в социальной сети Facebook.Как отметил топ-менеджер "Нафтогаза", факт подписания контракта на транзит газа на пять лет по принципу "качай или плати" – неординарное событие в таких условиях. Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит газа по европейскому принципу "качай или плати".Также Витренко подтвердил, что компания "Нафтогаз Украины" подписала с "Газпромом" соглашение об урегулировании судебных споров. По этому соглашению "Газпром" полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитражного суда. Согласно документу предусматривается отзыв всех текущих жалоб и исков с обеих сторон, передает ТАСС.