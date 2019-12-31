Крылова виновна в растрате 333 тысяч рублей из областного бюджета

Ленинский районный суд города Владимира признал главврача больницы №6 Марину Крылову виновной в растрате вверенного ей имущества, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Суд доказал, что Крылова виновна в растрате 333 тысяч рублей из областного бюджета, предоставив преференции коммерческой фирме «Лиана», где работал её сын. Главврач подстраивала результаты торгов так, чтобы контракты получала именно фирма сына, не выполнявшая в итоге обязательства.Приговором Ленинского районного суда Крыловой назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно.