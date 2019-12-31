Актив ветеранов ОВД региона обсудилиитоги работы в 2019 году.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялось итоговое собрание регионального Совета ветеранов ОВД. На мероприятии присутствовали члены президиума Совета, представители ветеранских организаций при территориальных органах на районном уровне.Об итогах работы ветеранского актива в уходящем 2019 году перед собравшимися выступил председатель Совета полковник милиции в запасе Борис Пелевин.Борис Георгиевич отметил, что 2019 год был насыщенным, ветераны организовывали самостоятельно и принимали активное участие в мероприятиях регионального УМВД, продолжили оказывать посильную помощь поколению действующих сотрудников, проводить работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.Со словами благодарности к присутствующим обратился начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней слжбы Павел Алексахин, отметивший, что вклад ветеранов в дело борьбы с преступностью сложно переоценить. Павел Викторович поздравил всех с наступающим новым годом, пожелал бодрости духа и здоровья.В этот же день ветераны посетили Владимиро-Сузадльский музей-заповедник.