Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Государственному департаменту США проверять знания глав дипломатических миссий о тех странах, где им предстоит работать. Так он прокомментировал высказывания посла США в Варшаве о сговоре Гитлера и Сталина по разделу Польши.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Государственному департаменту США проверять знания глав дипломатических миссий о тех странах, где им предстоит работать. Так он прокомментировал высказывания посла США в Варшаве о сговоре Гитлера и Сталина по разделу Польши."Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления. Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер опубликовала в Twıitter серию постов, в которых обвинила Гитлера и Сталина в сговоре с целью начать Вторую мировую войну. По ее мнению, Польша стала главной жертвой, напоминает телеканал "Россия 24".