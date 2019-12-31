Наследники короля поп-сцены Филиппа Киркорова дебютировали на сцене. Алла-Виктория и Мартин попробовали себя в пении.

Наследники короля поп-сцены Филиппа Киркорова дебютировалина сцене. Алла-Виктория и Мартин попробовали себя в пении.Отпрыски Филиппа Киркорова украсили праздничный эфир зимнейсерии игр "Что? Где? Когда?". Звездные наследники выступили в составеколлектива "Непоседы".Отметим, что Алла Виктория и Мартин выделялись среди опытных детей-артистов. Сын Киркорова выглядел растерянным, он не знал,что делать в кадре. Дочь певца вела себя уверенней. Ей даже доверили сольноисполнить строчку в конце песни. Участники "Непосед" поддерживали дебютантов."С легкой подачи Бориса Крюка завершили сезон 2019 "Что?Где? Когда?" Аппетит приходит во время еды... Теперь дети с нетерпением ждутзанятий вокалом. Вот так неожиданность!" – написал Филипп Киркоров в личном "Инстаграм".Отметим, что несколько дней назад отпрыски Филиппа Киркороваприняли участие в программе "Модный приговор". Эксперту шоу Эвелине Хромченкопоказалось, что наследники поп-короля страдают вещизмом, дескать, материальноеим важнее духовного.на замечание ответил эмоционально. Вокалистзаявил, что, как любящий отец, покупает Алле-Виктории и Мартину все самоелучшее. Он заказывает одежду детям у итальянских дизайнеров. Между тем певец отметил,что у его наследников нет никакого вещизма."Ничего особенного нет в одежде. Это свитерок, джинсики. Мненравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!" – сказал