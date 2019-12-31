31.12.2019

2019-12-31 14:45:23

Зачем нам нужны добрососедские отношения

Зачем дружить с соседями?

Статистика свидетельствует: как минимум три четверти россиян, проживающих в многоквартирных домах, в целом знают своих ближайших соседей. Две трети из опрошенных помогали им в каких-то бытовых вопросах за последние месяцы, еще около одной трети проводят вместе с ними свой досуг. Однако и случаи, когда соседи шумят ночью после 23:00 и не поддаются никаким увещеваниям, тоже нередки. Есть несколько способов поддерживать добрососедские отношения в многоквартирных домах.

Внутридомовой чат

Группа жителей одного дома в мессенджере или их публичная страница в соцсети – это вариант не только ближе познакомиться, но и получить массу важной информации. Здесь можно:



узнать контакты парикмахера или другого нужного специалиста;

организовать совместную закупку;

обсудить проблемы чистоты лестничных клеток и парковок;

найти попутчика для поездки;

найти карнавальный костюм напрокат и многое другое.



Как соседям стать друзьями?

Однако одного общения в соцсетях мало для того, чтобы соседи подружились. Не менее важно построение жилого комплекса. В тех многоквартирных массивах, у которых есть внутреннее дворовое пространство, а первые этажи отведены под социальные зоны, завести приятелей гораздо легче. Также нужен человек, который вложит в организацию дружбы некоторые усилия. Те же внутридомовые чаты приносят пользу лишь тогда, когда у них есть модератор – человек, который не допускает оскорблений участников или появления бесполезного контента (например, сотен картинок в честь Нового года или какого-то другого праздника).

Также важна близость соседей по духу. Потому многое зависит от таргетирования недвижимости. К примеру, квартиры эконом-класса приобретаются в первую очередь из-за их доступной цены, и их собственников будет объединять лишь примерно равный уровень доходов (если они покупают жилье для себя, а не под сдачу). Однако в последние годы немало жилых комплексов так строят свою рекламную кампанию, что привлекают покупателей, которые могут иметь разных доход, но которые более-менее похожи по исповедуемым ценностям, мироощущению, предпочтениям. Например, один из известных московских ЖК привлек немало семей, которые хотели бы растить детей близко к природе, а еще – не вредить окружающей среде. Первое, чего попросили у управляющей компании жильцы этого массива после некоторого срока проживания – установить баки для раздельного сбора мусора.

Подобную "общую" атмосферу в старых домах создать сложно, ведь жители одновременно заезжали туда много десятилетий назад. А потом многие продали квартиры, другие сдают – организовать сообщество жильцов с общими ценностями практически невозможно. Исключение – старое жилье, имеющее статус "элитного".

Добрососедские отношения как способ жить лучше

Добрые отношения с соседями помогают решить немало проблем. По жилищному кодексу, домом управляют его собственники. Они нанимают управляющую компанию, по их решению благоустраивается общее пространство, например, многие решают поставить кофейный аппарат или платежный терминал в подъезде, расширить дворовую парковку или закрывать дверь подъезда на кодовый замок.

Хорошие добрососедские отношения также способствуют улучшению психологического состояния жильцов. Если человек знаком хотя бы с несколькими обитателями своего подъезда, он чувствует себя безопаснее и более расслабленно. Для общения с соседями не нужно куда-то идти или ехать, и никакого особого повода для встречи не требуется – достаточно прогуляться с собакой или посидеть во дворе на лавочке. А когда разговор надоест, не нужно искать повод разойтись: вы просто сворачиваете беседу и отправляетесь домой. То, что приятное общение с соседями спасает от одиночества в мегаполисе, – это факт. Привлекательно также то, что добрососедские отношения не предполагают близкой дружбы со всеми жильцами – достаточно выбрать для себя лишь несколько человек, наиболее приятных для вас.

