В итальянском городе Толбах в рамках Тур де Ски прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров свободным стилем. Российские спортсмены показали ошеломительный результат: они заняли ..

В итальянском городе Толбах в рамках "Тур де Ски" прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров свободным стилем. Российские спортсмены показали ошеломительный результат: они заняли весь пьедестал.Лыжник Сергей Устюгов завоевал золото, преодолев дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял еще один представитель России – Иван Якимушкин. Спортсмен уступил соотечественнику 22,6 секунды. На третьей строчке разместился Александр Большунов. Ему не хватило 29 секунд для победы, передает .