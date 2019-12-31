Вашингтон в своей внешней политике вернулся к протокольным нормам времен дикого Запада и положил ноги на стол мировой политики.

Вашингтон в своей внешней политике вернулся к протокольным нормам времен "дикого Запада" и "положил ноги на стол" мировой политики.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что сегодняшняя американская реальность – и в Белом и доме и в Госдепартаменте — лишена с точки зрения протокольной деликатности, всего наносного.Дипломат отметила, что в США все делается теперь упрощенно, по-новому и это, в первую очередь, связанно с подходом президента США Дональда Трампа в общении с журналистами, когда твиты из его блога пришли на смену интервью.Захарова считает, что подобная ситуация царит и в мировой экономике и если раньше США рассуждали о первенстве конкуренции, то теперь они занимаются санкциями, протекционизмом и политическим вмешательством в экономику других стран.Она сравнила эту тенденцию с ковбойскими временами, когда было удобно класть ноги на стол."Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол", — резюмировала Захарова.