Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев. Документ предусматривает транзит газа через газотранспортную систему Украины в течение пяти лет. Страна получит как минимум семь миллиардов долларов дохода, рассказал Зеленский. Контракт может быть продлен еще на десять лет.В первый год "Газпром" будет прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров, передает РИА Новости. В последующие четыре года объем прокачиваемого газа будет составлять как минимум 40 миллиардов кубометров. Причем эти цифры могут быть увеличены. Загрузка украинской ГТС – залог энергетической безопасности и благосостояния украинцев, заявил Зеленский.Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что транзит газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года обеспечен.