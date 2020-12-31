Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Селивановский район, д. Новлянка, ул. Центральная, д. 98. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза распространения пожара на соседнее здание. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. К сожалению на пожаре был обнаружен погибший мужчина. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:Пресс-служба МЧС по Владимирской области)