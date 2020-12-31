Ситуация с распространением COVID-19 в России постепенно стабилизируется. За сутки в стране выявили 27 747 заразившихся.

Ситуация с распространением COVID-19 в России постепенно стабилизируется. За сутки в стране выявили 27 747 заразившихся.В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки сообщили, что менее половины больных – 15% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровело 28 922 человека. Зафиксировано 593 летальных исхода.На первом месте по числу заразившихся расположилась Москва. В столице диагноз поставили 6 566 жителям. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 758 и 1 487 заразившимися соответственно.Много новых случаев инфицирования COVID-19 также обнаружили в Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архенгельской областях, Республике Карелия.Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3,1 миллиона россиян. Выздоровели и покинули больницы 2,5 миллиона граждан. Жертвами опасной болезни стали 57 тысяч пациентов.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что коронавирус отступит в следующем году. По ее словам, к весне ситуация с распространением COVID-19 в России может улучшиться.Материал дополняется.