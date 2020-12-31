Уже скоро страна отметит самый долгожданный праздник года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям Дни.ру с самыми светлыми пожеланиями.

Уже скоро страна отметит самый долгожданный праздник года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям "Дни.ру" с самыми светлыми пожеланиями.Никита Джигурда был частым героем публикаций в этом году. В отличие от многих артист не отчаялся и не впал в депрессию в пандемию: он записал две песни и посвятил их опасной болезни. Так, музыкант не только высказал свое мнение о всемирной панике, но и поднял настроение страдающим поклонникам.В 2020 году Никита Джигурда также заявил, что провел собственное расследование дела Михаила Ефремова. Он сделал вывод, что за рулем мог находиться не актер. Свои мысли артист сопроводил кадрами на ютуб-канале.Исполнитель провел год продуктивно: выпускал интересные песни, радовал поклонников многозначительными высказываниями и разбирался с личной жизнью.Артист поспешил поздравить читателей "Дни.ру" с праздником.