Предновогодние дни осуществили мечты многих семей в Камчатском крае – люди получили долгожданное жилье. Ключи от новых квартир первым новоселам вручил губернатор Владимир Солодов.

Предновогодние дни осуществили мечты многих семей в Камчатском крае – люди получили долгожданное жилье. Ключи от новых квартир первым новоселам вручил губернатор Владимир Солодов.Губернатор Камчатского Владимир Солодов края рассказал о жилье, обладателями которого недавно стали 270 семей. По словам Владимира Викторовича, речь идет о новом благоустроенном микрорайоне. Отмечается, что мечты людей осуществились благодаря активной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации и Президента Владимира Путина.Кроме того, Солодов поблагодарил премьер-министра Мишустина, который принял решение выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс. Подчеркивается, что строительство финансировалось из двух бюджетов – федерального и регионального.Солодов добавил, что сейчас одной из приоритетных задач стоит увеличение темпов строительства. Грандиозные планы затрагивают грядущий год, но и в 2020-ом удалось сделать многое. Семьи, которым вручили ключи от квартир, встретят праздники в уюте, избавившись от аварийного и небезопасного жилья.Стоит отметить, что губернатор лично вручил ключи жителям города Елизово. Данный этап масштабной работы был завершен досрочно. Уже стало известно и о впечатлениях граждан, которые участвуют в программе. Участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Кирпиков обратился к Владимиру Солодову со словами благодарности за предоставленную возможность провожать непростой 2020-й год в новой квартире.При этом не только взрослые жители Камчатского края, но и дети смогли получить желаемое 31 декабря. Сообщается, что Солодов исполнил мечты четырех юных уроженцев полуострова. Любопытно, что к нескольким из них губернатор пришел в костюме Деда Мороза.Так, например, Вероника Сафронова хотела встретиться с Владимиром Солодовым и пообщаться с ним. Губернатор не только нашел для этого время, но и подарил ребенку конфеты, елочные игрушки, а также специальный комплект для создания картин. Солодову рассказали, что девочка посещает специальные курсы по рукоделию. Таким образом, в рамках всероссийской акции "Елка желаний" от главы региона получили 12 юных жителей Камчатского края.