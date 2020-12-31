Владимир Сипягин поздравил жителей Владимирской области с наступающим Новым годом: Дорогие земляки, вот и заканчивается особенный 2020 год. Он испытал нас на прочность, заставил задуматься о своем здоровье и здоровье близких.

Губернатор Владимирской области поздравил жителей региона с наступающим Новым годом«Дорогие земляки, вот и заканчивается особенный 2020 год. Он испытал нас на прочность, заставил задуматься о своем здоровье и здоровье близких, напомнил о ценности привычных вещей – живого общения, дружеских объятий, культурных выходов, совместных занятий спортом.Без взаимной поддержки и взаимопомощи приспособиться к изменениям было бы непросто. И мы с вами убедились, как вокруг много добрых и душевно щедрых людей. За считанные месяцы в нашей области мобилизовались более двух тысяч волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства одиноким пожилым людям, людям со слабым здоровьем, бескорыстно помогали многодетным и неполным семьям. От всех жителей хочу сказать вам, добрые помощники, огромное спасибо.Настоящими героями этого года, конечно, стали медики. Они с первых дней находились на передовой борьбы с пандемией. Без сна и отдыха, в отрыве от собственных семей мужественные профессионалы спасали жизни, возвращали людям здоровье. Уважаемые врачи, медицинские сестры, ваш подвиг бесценен. Низкий вам поклон.Молодцы работники культуры, творческие люди. Вы поддержали позитивный настрой земляков. Благодаря вам, даже в условиях ограничений, мы смогли отметить святой для всех нас праздник 75-летие победы в Великой Отечественной войне, отдать дань уважения нашим дорогим ветеранам.Но не только о великом прошлом, но и о будущем подстегнул задуматься этот год. Даже самые консервативные из нас освоили современные технологии, удаленная работа и дистанционные уроки вошли в норму. Мы восхищаемся педагогами и родителями: вы быстро сориентировались в новой обстановке, выстроили взаимодействие, помогли детям. Спасибо вам.Хочу отметить руководителей предприятий и организаций нашей области, которые приложили все силы, чтобы сохранить трудовые коллективы, позаботились о своих работниках. Люди это видят и ценят. Добро всегда возвращается. Благодаря ответственным профессионалам и труженикам Владимирская область продолжила развиваться.Дорогие друзья, мы с вами хорошо потрудились в уходящем году, и сейчас пора подумать о встрече самых добрых и любимых праздников. Дорогие земляки, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и рождеством. Пусть семейные торжества наполнят ваш дом теплом общения и уютом в кругу любимых людей. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, мира, достатка, новых открытий и новых свершений, исполнения самых заветных желаний, радостных событий и встреч. Пусть для каждого из вас 2021 год станет годом большой удачи и счастья. Будем вместе! Будем поддерживать друг друга!»