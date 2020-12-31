Главной темой 2020 года стала борьба с пандемией. И главными героями были, конечно, медики.

Главной темой 2020 года стала борьба с пандемией. И главными героями были, конечно, медики.Испытания года коснулись каждого человека, и сотрудники ГТРК - не исключение. Корреспонденты Вестей работали для вас ежедневно, несмотря ни на что. И в Новый год мы вместе с вами входим с новыми планами и надеждами.