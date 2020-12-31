В России встреча нового года имеет почти сакральный смысл. Кажется, У нас принято встречать его за обильно уставленным яствами и питиями столом. А телевизор помогает создать праздничное настроение. Дни.ру изучили телепрограмму главной ночи года.

В России встреча нового года имеет почти сакральный смысл. Кажется, У нас принято встречать его за обильно уставленным яствами и питиями столом. А телевизор помогает создать праздничное настроение. "Дни.ру" изучили телепрограмму главной ночи года.ПЕРВЫЙ КАНАЛЗа полтора часа до боя Курантов Первый канал пригласитвсех на "Новогодний маскарад". Это масштабное шоу сняли всего занеделю! Для номера Стаса Михайлова "Я буду очень" костюмеры за ночьпридумали и сшили коллекцию шляп-роз для балета, а для выступления ПолиныГагариной с песней "Зима" с помощью десятков зеркал создали ощущениехолода. Владимир Винокур с арией Мистера Икса перенесет всех на цирковую арену.Кстати, знаменитые слова "Всегда быть в маске – судьба моя" в этомгоду приобретают новый смысл. А сразу после полуночи в эфире Первого начнетсяграндиозный марафон. По случаю 25-летия канала здесь покажут 100 лучшихновогодних номеров за последние четверть века. Пугачева, Киркоров, Кобзон,Земфира, Гурченко, Niletto, Гагарина и Киркоров – все звезды вгости к нам! Ведущие: Иван Ургант, Алла Михеева, Дмитрий Борисов, МаксимГалкин, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева и Жанна Бадоева."РОССИЯ-1"За час до полуночи телеканал "Россия-1"ждет всех на "Новогодний парад звезд". ГеннадийВетров, Игорь Маменко и Карен Аванесян пройдут вакцинацию у МихаилаПолицеймако. Елена Воробей даст мастер-класс длямолодого папы Евгения Петросяна. А Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума впроцессе домашнего обучения. Конечно же, не обойдется без куплетов от Юрия Стоянова и НиколаяБаскова с обзором уходящего года... А после обращения Президента празднование продолжитсяв традиционном "Новогоднем голубом огоньке". Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова загадают желание под "Снежинку", EMIN и Владимир Кузьмин исполнят"Сибирские морозы", Валерий Сюткин и Екатерина Гусева поторопятся на"Последнюю электричку", а Таисия Повалий и Глеб Матвейчук закружат втанце под Mamma Maria.НТВЗрителей ждет специальный выпуск"Новогодней маски". На сцену выйдут все участники проектав своих незабываемых костюмах плюс десять совершенно новых участников,скрывающихся под масками новогодних героев. Споют и звездные члены жюри – ФилиппКиркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. А после боя курантовзрители смогут продолжить отмечать Новый год под "Новогодний Квартирник", в котором прозвучатрок-хиты и новые аранжировки новогодних композиций в исполнении"Би-2", "Чайф", "ДДТ", Александра Розенбаума,Николая Расторгуева."КУЛЬТУРА"Зрителей ждут на концерте Аиды Гарифуллиной в Буэнос-Айресе, которая исполнит арии из опер Верди, Римского-Корсакова, Пуччини,Гуно. А ближе к полуночи в эфире программа "Романтика романса", вкотором участвуют Леонид Серебренников, Евгений Дятлов, НинаШацкая, Иван Ожогин, Этери Бериашвили, Валерия Ланская, Юлия Пересильд, НаниБрегвадзе, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян.ТНТВ программе "Где логика?" состоитсябаттл между солистом группы Little Big Ильей Прусикиным и комиком ГарикомХарламовым, между Димой Биланом и Пелагеей. Алексей Щербаков и Александр Гудковсойдутся в противостоянии новогоднего выпуска шоу "Студия Союз", гдекомики из разных вселенных будут отвечать на музыкальные вопросы, получатьудары током, петь, танцевать и шутить. А гостями развлекательнойвикторины Павла Воли "Двое на миллион" станут Егор Крид и Джиган. Ну апосле боя курантов в эфир выйдет новогодний выпуск Comedy Club – "Короливечеринки"! Резиденты разделятся на две команды, чтобы пройти испытания,которые придумали и записали для них на видео Лена Темникова, НастасьяСамбурская, Яна Кошкина и многие другие. Справиться с заданиями участникампомогут звездные ведущие – Полина Гагарина и Тимур Родригез.СТСЗрителей ждет марафон шоу "Уральскиепельмени". В 23 часа в эфир выйдет его специальный выпуск под названием"Дело пахнет мандарином", а после боя курантов – "Заливнойогонек". "Пельмени" расскажут, как в новогоднюю ночь добитьсяправды от папы-депутата, 47-летней "девочке" получить подарок от ДедаМороза и жениться на "Мисс Мира" с "большими изюминками".Вместе с ними поздравлять страну будут 7 гномов-юмористов и лохматый Дед Морозс черной бородой в трениках и майке."ДОМАШНИЙ"Канал покажет четыресерии док-шоу "Предсказания", в котором известные астрологи иэкстрасенсы страны расскажут, каким будет 2021 год. Какой будет политическаяситуация в Росси и мире? Что ждет россиян – благополучие или рост курса евро идоллара? Закончится ли пандемия коронавируса? Отступит ли ковид? 2021 год дастнам всем передышку от "короны", уверен ясновидящий Зиррадин Рзаев. Нопри этом утверждает, что новые вирусы появятся в 2023 и 2025 году."ЧЕ!"Зрителей ждет исторический эпос"Дружина". Хмыре воины дружины новгородского князя прибывают взатерянное селенье, чтобы спасти княжича Александра, которого нужно доставить вНовгород. От этого зависит судьба Новгородского княжества, где старый князьпротивостоит Ордену меченосцев, а бояре жаждут покровительства Папы Римского. Аза час до полуночи и сразу после боя Курантов смотрите "обращение" Макса Голополосова "+100500", которыйпредлагает проводить старый и встретить новый год на максимальном угаре.ОТРНа ОТР будут создавать праздничное настроение припомощи любимых всеми песнями Геннадия Гладкова. А потом зрители канала отправятся в путешествие на желтойсубмарине по фантастической стране Пепперлэнд под музыку легендарнойливерпульской четверки The Beatles. Ближе к полуночи градус веселья подниметмузыка Иоганна Штрауса и комедия Яна Фрида "Летучая мышь". А первыеминуты 2021 года начнутся с праздничного концерта "Новый год шагает постране", в котором зрителей ждет встреча с Ренатом Ибрагимовым, ЮриемЛозой, группами "Тараканы" и "Комбинация", главнымотечественным блюзменом Сергеем Вороновым, пианистом Игорем Брилем, ЮлиейБереттой.ТВЦНовогодний вечер на канале ТВЦ откроет программа"Новый год с доставкой на дом", в которой участвуют Александр и Валерий Пономаренко, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, ЕленаВоробей, Ефим Шифрин, Владимир Девятов, Карен Аванесян. В эфире – лучшие шуткии тосты. А за час до полуночи покажут лучшие номер из проекта "Новый год впрямом эфире". Участвуют Александр Буйнов, ЛевЛещенко, Сосо Павлиашвили, Марк Тишман, Лариса Долина, Лолита, Вадим Казаченко,Марина Девятова и даже "Бурановские бабушки". А под утро самыхстойких ждут слушать "Анекдот под шубой", где участвуют ЕвгенийПетросян, Юрий Гальцев и Геннадий Ветров.СПАСНа телеканале "Спас" перед обращениемпрезидента православныебатюшки будут в течение нескольких часов отвечать на вопросы зрителей. А впервые минуты нового года начнется трансляция Божественной литургии из храмасв. Александра Невского при МГИМО. В прямом эфире состоится благодарственныймолебен за этот тяжелый и вразумляющий год. Богослужение возглавит настоятельпатриаршего подворья – протоиерей Игорь Фомин. Праздничный эфир после литургиипродолжит проект "По дороге в Рождество", где прозвучат песнопения оБоге и грядущей радости встречи Спасителя."ТВ-3На канале "ТВ-3" покажут специальный выпускшоу "Миллион на мечту". В уходящем году это шоу дало шанс многим людям рассказать о себе и своихмечтах на всю страну, найти сочувствие и поддержку. А в праздничном выпускешоу будет рассказано о том, как сложилась судьба некоторых из участников – какпобедителей, так и тех, кто уехал без миллиона, но с ясным представлением отом, что ему делать дальше и как. Сдержали ли члены жюри свои обещания? Исмогли ли герои программы добиться своего, несмотря ни на что? После полуночи вэфире "Лучшие песни нашего кино" – в этой программе в форматекиноконцерта покажут фрагменты российских фильмов с песнями, которые можно петьза праздничным столом."МУЗ-ТВ"Канал подготовил грандиозную музыкальнуюшоу-программу с доставкой в каждый дом к новогоднему столу. Тут будут все! Ольга Бузова, Даня Милохин, Zivert и Филипп Киркоровзададут правильный градус настроения, подведут музыкальные итоги года в "Новогоднем чарте" и расскажут о самыхактуальных клипах года. В специальном новогоднем спецпроекте"#ЗАКАЖИЗВЕЗДУ" в образе "Снегурочек" и "ДедовМорозов" – Юлианна Караулова, DAVA, T-Killah, Алексей Воробьев. Они личнопоздравят самых вовлеченных фанатов, которые сняли оригинальное музыкальноевидео на хиты своих кумиров и опубликовали в TikTok. А сразу после боякурантов всех приглашают на четырехчасовую дискотеку "Танцы! Елка!МУЗ-ТВ", где споют Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, АниЛорак, Ирина Дубцова, Зара, Елка и Анита Цой.