Специальный подарок получили и студенты Ковровского медицинского колледжа

В преддверии уходящего года в администрации города состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией почётной грамотой администрации города и Совета народных депутатов Коврова были награждены главный врач Центральной городской больницы Антон Зинченко и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах Ольга Репина.За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга почётной грамотой администрации города Коврова были удостоены:– Светлана Почернина, главный врач ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»;– Александр Плакунов, главный врач ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница №1»;– Таисия Жолондиевская, заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница №1»;– Наталья Саламатина, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»;– Александр Прибылов, врач-терапевт участкового терапевтического отделения поликлиники взрослых №2 ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»;– Лилия Русакова, врач-терапевт участкового терапевтического отделения поликлиники №4 ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»;– Владимир Горохов,заведующий рентгенологическим отделением - врач-рентгенолог ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»;– Валентина Рухманова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реаниматологии (с палатами реанимации и интенсивной терапии) ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»;– Эдуард Корнилов, фельдшер ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи».За большой личный вклад в борьбу с короновирусной инфекцией COVID-19 почётной грамотой Совета народных депутатов города Коврова были награждены:– Людмила Щербакова, медицинская сестра палатная инфекционного отделения;– Елена Кусакина, медицинская сестра поликлиники взрослых №2;– Евгения Шаварина, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи;– Анна Протасюк, фельдшер ГБУЗ ВО «КГССМП»;– Татьяна Самойлова, заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»;– Марина Чернышёва, медицинская сестра процедурная пульмонологического отделения ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»;– Ольга Кузьминова, заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова», депутат Совета народных депутатов г. Коврова III созыва.Кроме того, благотворительный фонд «Открытые сердца» передал в дар для медицинских работников госпиталей электрические чайники. А фонд взаимопомощи «Мы вместе» подготовил 27 подарков для детей тех медиков, что работают в «красных зонах». Дед Мороз развезёт подарки по адресам. Специальный подарок получили и студенты Ковровского медицинского колледжа им.Е.И.Смирнова. Они первыми стали волонтёрами ковровского добровольческого штаба и оказывали помощь людям старшего поколения, а директор колледжа Эдуард Зубов предоставил штабу средства защиты и дезинфекции. Заместитель председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын передал врачам-терапевтам пульсоксиметры – контрольно-диагностические приборы для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Они необходимы для амбулаторного лечения пациентов.(Фото: Администрация города Коврова)