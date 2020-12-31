Сегодня страна провожает уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями Дни.ру в честь самого семейного и светлого праздника.

Сегодня страна провожает уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и светлого праздника.Легендарная песня Мити Фомина "Все будет хорошо" поддерживала боевой настрой людей с самого первого дня ее выхода, а в пандемию оказалась особенно актуальна. 2020 стал достаточно. успешным для исполнителя. Он выпустил целых два новых альбома "Апрель" и "Слышь, да ладно". Поклонники высоко оценили творческое развитие артиста и в очередной раз благодарили его за позитив, который певец несет в этот мир.Митя Фомин активно занимается благотворительностью и призывает всех к добру и взаимопомощи. Также в 2020 году артист проводил с пользой даже свободное от работы время: он затеял ремонт сразу в двух квартирах.Певец поспешил поздравить читателей "Дни.ру" с праздником.