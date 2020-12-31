Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил с Новым годом и Рождеством жителей Владимирской области.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил с Новым годом и Рождеством жителей Владимирской области.«Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас. Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности. Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем Вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего», – говорится в поздравлении премьер-министра.